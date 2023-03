Dívida pública desce para 113,9% do PIB em 2022

O Estado chegou ao final de 2022 com uma dívida pública de 113,9% do produto interno bruto (PIB), anunciou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP). Este valor representa uma redução de 11,5 pontos percentuais relativamente ao final do ano anterior.

No que diz respeito aos detentores, no final do ano, os investidores não residentes detinham 45% do total da dívida pública portuguesa, “embora tenham reduzido a sua exposição nos últimos anos”, uma vez que em 2019 detinham 52%.

O Banco de Portugal detinha 26% da dívida pública portuguesa e os bancos residentes 12%. “Nos últimos anos, o Banco de Portugal tem comprado títulos de dívida pública portuguesa, em resultado da sua participação nos programas de aquisição de obrigações de dívida soberana”, explica o banco central liderado por Mário Centeno.

E acrescenta que a dívida pública detida pelas famílias aumentou 2,6 mil milhões de euros em 2022, “sobretudo através da subscrição de certificados de aforro, no montante de 7,2 mil milhões de euros”, avançando ainda que “este instrumento tornou-se mais atrativo em 2022 com a subida das taxas de juro associadas à sua rendibilidade”.

Feitas as contas, o valor do final de 2022 (19,6 mil milhões de euros) superava o último máximo da série, registado em janeiro de 2008 (18,2 mil milhões de euros). “Em sentido contrário, as famílias desinvestiram em certificados do Tesouro e em títulos de dívida pública, nomeadamente em Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, nos montantes líquidos de 2,6 e 1,9 milhões de euros, respetivamente”, lê-se ainda.

Em valores, em 2022, a dívida pública na ótica de Maastricht aumentou 3,3 mil milhões de euros, para 272,6 mil milhões de euros.