Steven Seagal. O 'filho adotado' da Rússia quer ensinar artes marciais ao exército

Tem sido um dos mais controversos apoiantes do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, e, agora, Steven Seagal, vai contribuir para o desenvolvimento do exército russo, uma vez que acaba de inaugurar em Moscovo uma academia de artes marciais para treinar os seus combatentes.

O ator que participou em filmes de ação como ‘Nico - À Margem da Lei’ (1988) ou ‘A Força em Alerta’ (1992) é cinturão negro de aikido e é um dos principais instrutores desta arte marcial na Rússia, desde 2018, que será agora também ensinada aos membros das forças armadas.

«Os jovens que vi hoje têm um grande potencial. Queremos mais centros deste tipo para desenvolver as suas capacidades. É importante que o desenvolvimento do aikido avance num ritmo mais rápido», disse ator de 70 anos à agência de notícias TASS.

Com o declínio da sua carreira no cinema (ainda que uma sequela de ‘A Força em Alerta’ esteja na fase de pré-produção, o último filme do ator foi em 2019), este começou a aproximar-se de Moscovo cada vez mais, mudando a sua residência para a Rússia e chegando a fazer parte de um partido nacionalista em 2021.

Por diversas vezes o ator expressou o seu amor pela ‘Mãe Rússia’, afirmando que desde muito jovem que admira o país. «Eu cresci a amar a Rússia e a amar tudo o que aprendi sobre o país desde muito jovem. E para mim, sou um milhão por cento russófilo e um milhão por cento russo», assegurou.

Seagal sempre foi um grande defensor de Vladimir Putin. Em 2016, o Presidente da Rússia assinou o decreto de concessão da cidadania russa ao ator e, em 2018, o americano foi nomeado por Putin o enviado especial do Ministério de Relações Exteriores da Rússia para as relações humanitárias com os Estados Unidos.

O ator chegou inclusive a receber uma distinção por parte do líder russo da medalha da Ordem da Amizade devido à sua «grande contribuição para o desenvolvimento da cooperação cultural e humanitária internacional».

Na cerimónia de entrega da medalha, Seagal acusou os Estados Unidos de gastarem «milhares de milhões de dólares em desinformação e mentiras», espalhadas através de meios de comunicação, de forma a «tentar desacreditar, desmoralizar e destruir a moral emergente da Rússia», acrescentando ainda que tem sido um esforço em vão.

A admiração de Seagal por Putin foi também registada num vídeo dedicado ao Presidente russo, quando este celebrou o seu 70º aniversário, em outubro do ano passado, onde considerou que este era «um dos maiores líderes mundiais».

«Hoje é o aniversário do Presidente Putin. Estamos a viver tempos muito, muito difíceis. Ele é um dos maiores líderes mundiais e um dos maiores Presidentes do mundo e eu realmente espero e rezo para que ele receba o apoio, o amor e o respeito de que precisa para que todas as angústias que estão a acontecer agora terminem em breve e voltemos a viver num mundo de paz», disse Seagal, citado pelo blog brasileiro Aventuras na História.

O ator tem sido também figura destacada da guerra, tendo viajado para o este da Ucrânia em agosto do ano passado, de forma a expressar o seu apoio ao chefe dos separatistas pró-Rússia de Donetsk, Denis Pushilin, assim como se deslocou até uma prisão em Olenivka, onde milhares de ucranianos foram mortos numa explosão no ano passado.

