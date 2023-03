Montepio Geral cresce 12,7% para 50,2 milhões de euros em 2022

O Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) apresentou, em 2022, resultados líquidos de 50,2 milhões de euros, no âmbito do seu Relatório de Contas de 2022, aprovado esta sexta-feira. Os números correspondem a um crescimento de 12,7%, comparando com os 44,6 milhões de euros em 2021.

A margem associativa fixou-se em 85,8 milhões de euros e o número de Associados consolidou a tendência de crescimento do ano anterior, situando-se nos 606 483. O rácio de liquidez manteve-se estável, passando de 11,0% para 11,1%e o atingiu3 756,7 milhões de euros no final de 2022, mais 1,1% face a 2021.

Em comunicado, enviado às redações, Virgílio Boavista Lima, presidente do Montepio Geral - Associação Mutualista, considera que “o Grupo está no caminho certo, com as questões de presente e de futuro bem identificadas, um sistema de governance simplificado, um alinhamento pleno entre as empresas e um bom clima social”. O responsável, que foi eleito em dezembro de 2021 para a presidência do MGAM, defende que “com a ‘casa’ ainda mais arrumada o Grupo Montepio está a responder de modo alinhado com os planos estratégicos, com todas as empresas a apresentarem resultados positivos”.

“Contribuíram para o crescimento dos resultados o aumento das receitas associativas em 24,8%, atingindo 848,5 milhões de euros, e o crescimento de 25,3% do valor médio por subscrição de modalidades associativas para o montante de 907 euros”, diz ainda a nota.

A redução das despesas operacionais – 8,9% – também contribuíram para um resultado operacional de 63,6 milhões de euros, superior em +61,0% face a 2021.

O grupo realça ainda o aumento das propriedades de investimento, com um valor de 395,1 milhões de euros, comparados com os 360,6 milhões de euros registados no final de 2021, uma variação homóloga de 9,6%. De igual modo, destaca-se a evolução favorável da carteira de títulos em 2,6%, totalizando 563,5 milhões de euros.

Os comentários estão desactivados.