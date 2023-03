Bancos digitais sem lucros

Por Aristóteles Drummond

Os bancos digitais, muito presentes no mercado brasileiro, não têm apresentado lucratividade. O C6, que tem participação relevante do J.P. Morgan, perdeu ano passado algo como quatro mil milhões e meio de euros. O Nubank, que chegou a ter valor de mercado igual aos gigantes Itaú-Unibanco e Bradesco, teve algum lucro pela primeira vez e um de seus fundos sofreu muito com as dificuldades das Americanas. Hoje seu valor de mercado é de um quinto do ITAÚ-Unibanco. O C6 ficou conhecido quando contratou a peso de ouro a modelo Gisele Bündchen para sua publicidade e agora o Nubank, ao promover alguns despedimentos, condicionou incentivos a um compromisso com ‘nunca falar mal ou criticar o banco’. O sindicato não gostou e o mercado não entendeu. O Inter, outro gigante das fintechs brasileiras, também não performou bem ano passado. Como o público, jovens especialmente, adotou bancos digitais, grandes grupos como o Bradesco passaram a ter uma bandeira voltada para a modalidade. Aliás, o Bradesco tinha mais de uma plataforma digital, ficando agora com uma, a Next, com ênfase justamente no público jovem.

VARIEDADES

• O Presidente Lula cancelou o sigilo sobre as visitas feitas ao ex-Presidente Bolsonaro e a sua mulher no Palácio da Alvorada, residência oficial. Mas, semanas depois, assinou ato criando o mesmo sigilo para o seu mandato. Aliás, continua a repercutir as declarações de Lula numa entrevista usando palavras do mais baixo calão em relação ao ex-juiz e senador Sergio Moro. Lula também preocupou a diplomacia brasileira com a inusitada acusação de que o Departamento de Justiça dos EUA trama para impedir as empresas brasileiras de engenharia de participar de concursos internacionais pelo envolvimento com casos de corrupção no Brasil.

• O Colégio Dante Alighieri, um dos mais tradicionais de São Paulo, pediu desculpas aos pais de alunos pelo vídeo levado por uma professora em linguagem neutra. Os pais haviam reclamado. A linguagem neutra é a nova pauta das esquerdas brasileiras.

• Há tensão no mercado financeiro nacional e internacional em relação ao futuro do Brasil, alimentada pelas declarações do presidente Lula sobre a taxa de juros, que permanece estável no patamar de 13,75%, e a condenar e procurar anular a privatização da Eletrobras. Lula também tem afirmado que o investimento público é mais importante do que controlar a inflação.

• O Brasil fechou 2022 como o oitavo produtor de energia solar do mundo. Confirmados os projetos previstos para este ano, pode passar a sexto lugar. Ainda em energia, uma nova área promissora de petróleo parece ser a foz do Rio Amazonas. A exploração ali é condenada pela ministra Marina Silva.

• A favela da Rocinha, no Rio, perdeu o lugar da maior do Brasil para a Sol Nascente, de Brasília. A favela no entorno da capital tem 32 mil moradores e a do Rio 31 mil.

• A ala sindical do governo Lula estimula greves nos transportes onde os governantes locais são de oposição ao Governo Lula. O Metropolitano de São Paulo esteve parado por três dias. O mal estar nos produtores rurais permanece diante da omissão do governo nos casos de invasões que estão crescendo.

• O Hopi Hari, maior parque de diversões do Brasil, vem apresentando lucratividade e vem honrando compromissos. Fica entre São Paulo e Campinas, sendo atração de toda a região da capital e municípios próximos e frequência de todo o país.

• O chanceler russo Sergei Lavrov será recebido por Lula ainda em abril. A viagem à China cancelada por questões de saúde ainda sem data. Mas a comitiva de 200 empresários e o ministro da Agricultura já estavam em Pequim e foram mantidos os compromissos que não teriam a presença do Presidente do Brasil.

• O estádio do Pacaembu, em São Paulo, vai ser reinaugurado em janeiro do próximo ano. Está sendo transformado em local multiuso com as tecnologias mais modernas e poderá receber quarenta mil pessoas para jogos ou espetáculos. A Copa de Futebol Feminino, que será no Brasil, poderá ser no novo estádio.

Rio de Janeiro, março de 2023

Os comentários estão desactivados.