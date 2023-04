Morreu o músico japonês Ryuichi Sakamoto

Sakamoto venceu um Óscar em 1987 com a banda sonora do filme “O último imperador”.





Morreu o compositor japonês Ryuichi Sakamoto, tinha 71 anos. O músico perdeu a batalha para o cancro no passado dia 28 de março, segundo o comunicado do seu gabinete.

"Enquanto se submetia a tratamentos para um cancro descoberto em junho de 2020, Ryuichi Sakamoto continuou a trabalhar, sempre que a sua saúde o permitia. Viveu com a música até o fim", lê-se no comunicado.

Sakamoto venceu um Óscar em 1987 com a banda sonora do filme "O último imperador". O artista colaborou com grandes nomes como Caetano Veloso, David Sylvian e Rodrigo Leão ao longo dos seus quase 50 anos de carreira.

A data do funeral ainda não foi revelada, mas vai respeitar “os fortes desejos” de Sakamto e contará apenas com familiares próximos.

