Seleção feminina inglesa muda a cor dos calções do equipamento por causa da menstruação

A Seleção Inglesa de futebol feminino respondeu às preocupações das atletas quanto a competir durante a menstruação, alterando a cor dos calções, tradicionalmente brancos, para azul.

A medida foi adotada no seguimento da preocupação e incómodo que as futebolistas manifestaram no último Europeu.

A Federação de Futebol explicou, em comunicado, que quer que as “jogadoras sintam que têm o nosso apoio”, pedindo apoio aos “organizadores de torneios internacionais que levem isso em consideração e permitam mais flexibilidade nas combinações de equipamentos”.

No último Europeu, conquistado, pela primeira vez, pelas inglesas, em pleno Estádio de Wembley, as algumas atletas jogaram com o período, o que levou a federação a agir, passando a equipa a jogar com calções azuis.

Em Inglaterra, o Manchester City, o West Bromwich Albion e o Swansea já tinham tomado a opção de mudar os seus equipamentos tradicionais para responder aos pedidos das futebolistas.

O novo equipamento vai ser usado já na sexta-feira na Finalíssima, que vai opor, em Wembley, a Inglaterra ao Brasil, respetivamente campeãs da Europa e da América do Sul.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Our England family 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



The new @Nikefootball England Women's kit.



✨ Available 5 June ✨ — Lionesses (@Lionesses) April 3, 2023

