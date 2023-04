Mulher esfaqueada pelo filho em Queluz

Uma mulher foi esta terça-feira esfaqueada pelo próprio filho em Queluz, no concelho de Sintra, na sequência de uma disputa familiar.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (COMETLIS), em declarações ao Notícias ao Minuto, o suspeito atacou a progenitora no peito, desferindo-lhe "quatro golpes no peito e no pescoço".

A vítima foi transportada para o Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (ou Hospital Amadora-Sintra) em estado grave mas as autoridades já adiantaram que esta se encontrava estável.

Os motivos para o ataque, que ocorreu pelas 16h55, são, para já, desconhecidos.

O suspeito foi detido pela PSP e encontra-se atualmente ao cuidado da polícia.

