Homem tenta matar irmão com três tiros em tabacaria no Porto

Um homem, de 60 anos, foi atingido com três tiros, este sábado de manhã, no interior de uma tabacaria, em Paranhos, no Porto.

A vítima foi transportada pelos bombeiros de Pedrouços para o hospital de São João, no Porto, em estado grave, mas estará livre de perigo.

O atirador, de 75 anos, será irmão da vítima, entrou no estabelecimento e efetuou pelo menos cinco disparos, dos quais três atingiram o irmão, que será o dono da tabacaria, onde ocorreu o crime.

Na origem do crime, segundo o Correio da Manhã, estarão desavenças antigas.

O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária.

O crime terá sido testemunhado por pelo menos uma cliente, que estava no interior da tabacaria.

