Que celebridades foram mães depois dos 45 anos?

Por Maria Moreira Rato e Sara Porto

Margarida Marinho

A atriz foi mãe aos 45 anos, a um mês de completar 46, em dezembro de 2008. A meio da gravidez, a atriz teve de parar de gravar a novela ‘A Outra’, da TVI, onde interpretava o papel de Beatriz/Teresa, a protagonista, pois a sua gravidez foi considerada de risco.

Se em 1971 as pessoas com 50 ou mais anos (homens e mulheres) constituíam 24,5% do total, há 10 anos (2011) representavam já 38,1%. E em 2021, 44,8%. No que toca ao índice de envelhecimento nas mulheres (n.º de pessoas idosas por 100 pessoas jovens), era de 41,4 em 1971 (ou seja, há 50 anos), 153.2 em 2011 e 198.5 em 2020 (último ano disponível). Ou seja, atualmente há quase duas mulheres idosas (+65) por cada mulher jovem (0-14 anos). No que toca à taxa bruta de natalidade, está em decréscimo acentuado: em 2021 estavam previstos 7.7 nascimentos por 1000 habitantes, um valor que foi de 8.2 em 2020 e de 21,0 em 1971.

Também o índice sintético de fecundidade (quantos filhos existem, em média, por mulher em idade fértil?) tem descido: em 2022 situa-se em 1,35, enquanto em 1971 era de 2,99.

Carla Baía

Com dois filhos e quatro netos, Carla Baía ficou grávida do terceiro filho, aos 50 anos. Tendo sido uma mãe muito jovem, no início da idade adulta, a relações públicas teve o primeiro bebé em comum com o designer de interiores Rahim Samcher. «1+1 igual a 3», escreveu o casal nas redes sociais na noite de 7 de agosto, numa publicação que partilhou no Instagram. Passados poucos dias, a sua filha, Diana Baía Pinto, acabou por anunciar que também estava grávida do segundo filho.

Ter filhos numa fase mais avançada da vida é cada vez mais comum. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021 foram 38 os partos de mulheres com 50 ou mais anos. Uma subida de 10 partos em comparação com o ano de 2020 (28).

Se recuarmos a 2011, contabilizou-se apenas um parto. No período de uma década, a percentagem de partos de mulheres com 50 ou mais anos aumentou de 1,0% para 4,8%. Por região, em 10 anos (2011-2021), na área metropolitana de Lisboa foram contabilizados 103 partos de mulheres com 50 ou mais anos; no Norte o número desce para 34, no Centro para 30, no Algarve para oito, no Alentejo para seis. Na Madeira foram contabilizados 4 e nos Açores nenhum. De acordo com os dados do INE, nesse período de tempo, houve apenas um parto de uma estrangeira com mais de 50 anos.

Cláudia Raia

Após anunciar que está grávida, Cláudia Raia respondeu ainda, através da mesma rede social, a uma das questões que mais curiosidade suscitou entre as pessoas que a seguem: de que forma descobriu a gestação? Apesar de ser um desejo antigo, a verdade é que a atriz “já não estava a contar engravidar”, como revelou, e a notícia apanhou-a completamente de surpresa.

«Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue da gravidez, eu falei: ‘Amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’», lembrou, revelando que o pedido da médica prendeu-se com o facto de alguns níveis hormonais apresentarem alterações.

Ao tomar conhecimento da suspeita, a atriz não aguentou esperar pelo resultado do exame de sangue e, por isso, foi à farmácia para comprar o tradicional teste de gravidez. Nesse momento, descobriu que estava grávida de três semanas: «Tá errado, não pode ser. Gente, eu tenho 55 anos», reagiu. «Olhei para cima e falei com Deus: ‘Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer? Não é assim a vida’». Só momentos depois é que sentiu felicidade pela «bênção».

Janet Jackson

A cantora e irmã mais nova de Michael Jackson deu as boas-vindas ao primeiro filho, aos 50 anos. O bebé, Eissa Al Mana, tem este nome porque o mesmo significa «Deus é salvação». Um comunicado veiculado indicou que a cantora e o seu marido, empresário catariano, Wissam Al Mana, ficaram «emocionados» ao receber a criança. «Janet teve um parto saudável e sem stress e está a descansar confortavelmente», acrescentava.

As especulações sobre a sua gravidez surgiram em abril de 2016, quando ela adiou a sua tour ‘Unbreakable’. Na altura, publicou um vídeo no Twitter, em que dizia aos fãs que estava a adiar a tour porque «houve uma mudança repentina». «Achei importante que vocês fossem os primeiros a saber», disse.

A artista esclareceu que queria concentrar-se no planeamento de uma família com o marido, com quem se casou em 2012.

Brigitte Nielsen

Em 2018, aos 54 anos, a atriz Brigitte Nielsen, anunciou que está grávida do quinto filho. Este foi o primeiro da sua relação com o produtor italiano Mattia Dessi, com quem casou em 2006. Curiosamente, este é o quinto casamento da atriz e modelo dinamarquesa, conhecida pelo papel desempenhado em ‘Rocky IV’, na altura (1985) em que estava casada com Sylvester Stallone.

A atriz e modelo já tinha quatro filhos: o mais velho, Julian Winding, tinha 34 anos e era fruto do seu primeiro casamento. Seguem-se-lhe uma filha, Killian Gastineau, então com 28 anos, e mais dois rapazes, Douglas Meyer, de 25, e Raoul Meyer Jr., de 23. Este anúncio surgiu numa altura em que a gravidez, a julgar pelas fotos publicadas, já vai em adiantado estado de gestação.

Brigitte Nilsen conheceu Dessi num período conturbado da sua vida em que lutava contra o alcoolismo e que acabou por levá-la ao internamento numa clínica de reabilitação em Hollywood. Aliás, o próprio Dessi produziu um reality show para a televisão sobre o processo.

