Encontrados dois corpos nos escombros de edifício em Marselha

Foram encontrados dois corpos, no domingo, nos escombros do edifício destruído por uma explosão em Marselha, no sul de França, anunciaram os bombeiros.

"Dadas as dificuldades específicas da intervenção, a extração [dos corpos do local] vai demorar", explicaram os bombeiros, em comunicado.

Acrescentaram ainda que será feito um ponto de situação na manhã desta segunda-feira.

O desmoronamento do edifício de quatro andares, devido a uma explosão, ocorreu pelas 0h04 de sábado (23.04 de sexta-feira em Lisboa), na rua Tivoli, no centro da cidade, e na queda arrastou parte dos edifícios próximos, ferindo cinco pessoas.

Há registo de pelo menos nove pessoas desaparecidas, 163 pessoas receberam assistência hospitalar e 32 edifícios foram evacuados, segundo as autoridades francesas.

"Todos os serviços da cidade, apoiados pelos serviços do Estado, continuam as buscas", garantiu, em comunicado, o presidente da Câmara de Marselha, Benoît Payan.

