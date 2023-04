Detidos dois suspeitos de tráfico de pessoas em Coimbra e Lisboa

A Polícia Judiciária identificou e deteve, na passada segunda-feira, em Coimbra e na zona da grande Lisboa, dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral.

A detenção contou com a colaboração da Unidade Nacional Contraterrorismo, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DCIAP de Lisboa.

“Pelo menos desde 2021, os agora arguidos procediam ao recrutamento de trabalhadores no estrangeiro, sobretudo no Brasil, com a finalidade de virem para Portugal trabalhar numa empresa ligada à construção civil sediada em Coimbra”, explicou a PJ em comunicado.

No início, os arguidos assumiam as despesas de transporte e legalização dos trabalhadores, que depois tinham de pagar uma dívida muito superior ao valor real das verbas gastadas, ficando na posse dos seus passaportes, enquanto a dívida não fosse paga com os rendimentos do seu trabalho.

Os detidos, de 51 e 36 anos, um empresário e um funcionário público, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

