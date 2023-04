Vítima foi transportada para o hospital com ferimentos graves.





Um homem, de 52 anos, foi atropelado por um camião na A2, no sentido Sul-Norte, junto às portagens de Coina, esta quarta-feira.

A vítima, com o embate, foi projetada para a via central tendo ficado com ferimentos graves, foi depois transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

As causas do atropelamento estão agora a ser investigadas.

