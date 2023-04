Dois casos de lepra confirmados em Portugal

Casos foram importados do Brasil e terão sido registados no Porto e na Madeira.





A Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou, esta quinta-feira, que foram registados em Portugal dois casos de Lepra, importados do Brasil, entre março e abril.

"Os casos foram reportados no contexto da suspeita clínica e no contexto da origem de zonas endémicas, tendo já iniciado o tratamento adequado", garantiu, à agência Lusa, a DGS, sem, no entanto, especificar os locais onde foram notificados.

Esta quinta-feira de manhã, a RTP tinha avançado que um caso da doença; erradicada em Portugal, mas endémica no Brasil; tinha sido registado no Porto.

Na quarta-feira, os serviços de saúde da Madeira anunciaram a confirmação de um doente com Lepra.

"A doença é erradicada em Portugal e os casos reportados anualmente são sempre casos importados, numa média de dois a seis casos por ano. A DGS vai continuar a acompanhar a situação, não se verificando, até à data, alteração no perfil do número de casos importados", sublinha a DGS, que lembra ainda que no Brasil a lepra "ainda é endémica, com vários casos reportados anualmente".

