O renovado regresso do ambicioso Super Bock Super Nova

O festival itinerante Super Bock Super Super Nova vai regressar no dia 28 de abril com o objetivo de divulgar os “segredos mais bem escondidos do nosso panorama musical” português e de “consolidar uma rede de salas por todo o país”, pode ler-se no comunicado do evento.

As últimas sextas-feiras dos meses de abril, maio e junho, vão passar a ser sinónimo de Super Nova, que se propõe a organizar um total de 54 espetáculos, em 3 formatos e em salas do norte a sul do país.

Estes formatos dividem-se em: Circuito, que irá levar 3 bandas, os Expresso Transatlântico, O Gajo e os Peixinhos da Horta, a três salas, ARCM, em Faro, no dia 28 de abril, Bang Venue, em Torres Vedras, no dia 26 de maio, e ao Carmo 81, em Viseu, no dia 30 de junho, que tem como objectivo de consolidar uma rede de salas por todo o país;

Concerto, que pretende mostrar “os segredos mais bem escondidos do panorama musical” português. O primeiro fim de semana irá contar com concertos dos Conferência Interno na SHE, Évora, O Triunfo dos Acéfalos no Mercado Negro, em Aveiro, e os Hause Plants no Café Avenida, em Fafe;

E DJ Sets que vão levar “um leque de melómanos” a assumir cabines de espaços por todo o país com a missão de divulgar a nova música portuguesa. No dia 28 de abril, Les Lads, da SBSR.FM, vão marcar presença no Incógnito, em Lisboa, Rui Maia irá atuar no Sé La Vie, em Braga, e DJ A Boy Named Sue estará no Praça Caffèe, em Leiria.

Pode confirmar em baixo o calendário completo destes eventos:

Concertos:

28 de abril

– Conferencia Inferno / SHE, Évora

– O Triunfo dos Acéfalos / Mercado Negro, Aveiro

– Hause Plants / Café Avenida, Fafe

26 de maio

– Travo / Texas Bar, Leiria

– MaZela / Passos Manuel, Porto

– El Señor / Café Concerto Maus Hábitos, Vila Real

30 de junho

– Ana Lua Caiano / Oficina dos Infantes, Beja

– Conferência Inferno / Stereogun, Leiria

– Bia Maria / Maus Hábitos, Porto

DJ Sets:

28 de abril

– Les Lads (SBSR.FM) / Incógnito, Lisboa

– Rui Maia / Sé La Vie, Braga

– DJ A Boy Name Sue P/ raça Caffèe, Leiria

26 de maio

– Victor Torpedo / Bafo de Baco, Loulé

– Les Lads (SBSR.FM) / Oub’lá, Guimarães

– Carolina Torres / JP Rock, Bragança

30 de junho

– Nuno Calado / Carpe Diem, Santo Tirso

– The Ema Thomas / Quebra Costas, Coimbra

– Victor Torpedo / Tendinha dos Clérigos, Porto

