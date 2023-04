Bentley vende mais em Braga

Desde a sua abertura que a concessionária de Braga da Bentley conseguiu captar a atenção de um nicho de clientes e, em 2022, chegou a vender mais de 30 automóveis, sendo o líder europeu da marca. Para o CEO, Hugo Ribeiro da Silva, isso deve-se a «uma equipa multidisciplinar que diariamente trabalha para que todos os clientes se sintam especiais». Abriu há 4 anos uma concessionária de automóveis Bentley em Braga e, na semana passada, ganhou o prémio na categoria de ‘vendas’, dos Bentley European Retailer Awards. A cerimónia, que decorreu em Cannes, serviu para destacar o «orgulho numa equipa multidisciplinar». A inflação não trocou as voltas à concessionária bracarense, já que cada veículo custou em média 300 mil euros. De acordo com o CEO da XRS Holding, a Bentley é uma marca de luxo que cada vez mais tem sido apreciada pelos «conhecedores da marca, amantes da marca, pessoas que valorizam os detalhes de um produto de luxo», acrescentando ainda que quem acaba por comprar estes automóveis são «empresários portugueses de empresas portuguesas e também de empresas estrangeiras».

Hugo Ribeiro da Silva reconhece que o sucesso da marca em Portugal deve-se ao facto de haver um nicho de potenciais compradores onde «a marca não estava trabalhada». E defende que, desde a sua abertura, a tendência de vendas tem sido «crescente».

O CEO acrescenta ainda que o norte do país possui uma cultura automóvel «muito vincada» não se reflete no resto de Portugal: «Para pessoas que residem no norte um bom automóvel tem muita importância».

Texto de Fábio Sousa, editado por Sónia Peres Pinto

Os comentários estão desactivados.