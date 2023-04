Meghan Trainor é diagnosticada com stress pós-traumático após nascimento do filho Riley

Meghan disse que procurou um terapeuta e a experiência a levou a escrever “Dear Future Mama”, um guia de maternidade com anedotas da jovem de 29 anos sobre a sua gravidez e jornada pós-parto .





A cantora partilhou que foi diagnosticada com transtorno de stress pós-traumático após o nascimento do filho Riley, através de cesariana em 2021. Meghan procurou ajuda depois de ser atormentada por flashbacks de estar deitada, de forma impotente, na mesa cirúrgica enquanto as enfermeiras levavam Riley para a unidade de terapia intensiva neonatal por problemas respiratórios.

"Eu não conseguia dormir à noite. Eu chorava e dizia a Daryl: 'Ainda estou naquela mesa. Estou lá presa. Não consigo me lembrar que estou na cama e estou segura em casa'", contou, à revista People.

Durante a cirurgia, a vencedora do Grammy ficou "devastada" por não poder estar com seu filho recém-nascido e do marido, ator Daryl Sabara. O médico tentava animar a artista, contando algumas piadas, mas nada resultava.

A cantora de "Mother" reuniu-se com o filho dois dias depois, um período de recuperação que descreveu como uma "tortura por saber que ele estava tão perto e, ao mesmo tempo, fora do meu alcance".

