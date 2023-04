Morreu homem que ficou ferido com muita gravidade em explosão que destruiu casa em Fafe

Explosão numa habitação deixou a vítima com mais de 80% do corpo queimado.





Morreu o homem, de 30 anos, que tinha ficado com 80% do corpo queimado, na sequência de uma explosão de uma bilha de gás numa casa em Fafe, no sábado passado.

Estava internado, desde a explosão, no Hospital S. João, no Porto, onde lhe foi induzido o coma, na tentativa de recuperar dos ferimentos graves.

A explosão deixou os seus pais, que também viviam na casa, com ferimentos e afetou as estruturas de pelo menos quatro habitações vizinhas, cuja habitabilidade ficou em causa.

