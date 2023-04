Mais de 70 operacionais combatem incêndio que deflagrou em armazém na Guarda

Um incêndio deflagrou esta tarde num armazém de materiais de construção civil em Porto da Carne, no concelho da Guarda.

De acordo com dados da Proteção Civil, consultados pelo Nascer do Sol, pelas 18h45 estavam no local 75 operacionais e 28 viaturas a combater as chamas.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, em declarações à agência Lusa, o incêndio, cujo alerta foi dado pelas 16h37, "está ativo, mas confinado a uma zona do armazém onde se encontra material inflamável".

A mesma fonte disse ainda que os meios no terreno são "suficientes" para dominar o incêndio.

No teatro de operações estão elementos das corporações de Bombeiros Voluntários da Guarda, Celorico da Beira, Famalicão da Serra, Trancoso, Vila Franca das Naves, Gouveia, São Romão e Seia, assim como elementos da proteção civil municipal da Guarda e da GNR.

