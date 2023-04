PJ investiga disparos contra restaurante de striptease masculino

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a ocorrência de quatro disparos com uma arma de fogo para a montra do restaurante "Magic Moments", em Rio de Mouro, Sintra, que alia os serviços de restauração com o striptease masculino.

O estabelecimento abriu em meados de janeiro e está ligado ao projeto "Magic Mike", relacionado com o stripper Enzo Carvalho.

Segundo fonte da polícia, em declarações ao CM, o ataque ocorreu pela 1h00, na Avenida Santa Isabel, em Rio de Mouro.

Acredita-se que os disparos tenham sido feitos por uma viatura em andamento, numa altura em que aquele estabelecimento se encontrava encerrado, tendo sido um popular a alertar a PSP.

Não há feridos a registar..

Os comentários estão desactivados.