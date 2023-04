28 de abril 2023 às 17:15

Papa Francisco desaprova embriões proveta e barrigas de aluguer

Na sua intervenção aos participantes no Congresso, intitulada "A 'revolução Billings' 70 anos depois: do conhecimento da fertilidade à medicina personalizada", Francisco elogiou o método natural de procriação que permite distinguir os dias férteis do ciclo menstrual feminino.