Acidente com pesado em Messines faz um morto

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão com um veículo pesado no Itinerário Complementar 1 (IC1), na zona de Corte Pereiro, em Messines.

De acordo com fonte do comando sub-regional do Algarve, em declarações à agência Lusa, o acidente ocorreu pelas 10h26 e envolveu um veículo pesado e um ligeiro, cujo condutor é a vítima mortal.

O acidente obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, junto a Corte Pinheiro, no distrito de Faro.

De acordo com informações da Proteção Civil, consultadas pelo Nascer do Sol, estavam no local, pelas 13h20, 31 operacionais e 14 veículos.

O condutor do camião foi assistido no local por meios de socorro e não precisou de ser transportado para nenhuma unidade de saúde.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

