Despiste grave corta trânsito na A4 em Amarante

Um despiste na A4, em Amarante, na tarde desta quarta-feira, fez dois feridos graves, avança o Jornal de Notícias.

O acidente ocorreu pelas 18h10, numa curva após a saída Amarante-Oeste, no sentido Porto-Vila Real, e feriu um casal, ocupante do veículo, de matrícula luxemburguesa.

De acordo com a mesma fonte, uma das vítimas ficou encarcerada no Audi Q7 que chocou com o separador central da A4.

As vítimas foram transportadas pelos bombeiros de Amarante para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Para o local do acidente foram mobilizadas sete viaturas com 27 operacionais, entre bombeiros, INEM e Unidade de Trânsito da GNR.

