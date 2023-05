Dezenas de explosões abalam Kiev

Esta onda mais recente de ataques pode estar relacionada com uma retaliação das autoridades russas, que acusaram Kiev de ser responsável pela explosão de dois 'drones' contra o Kremlin e que, alegadamente, tinha como objetivo assassinar o Presidente russo, Vladimir Putin.





Mais de uma dezena de fortes explosões abalaram, esta quinta-feira, o centro de Kiev, minutos depois de soarem os alarmes antiaéreos que alertam os cidadãos ucranianos para ataques russos.

"O inimigo está a atacar a capital, as defesas antiaéreas estão a funcionar", escreveu o Centro de Comunicação Estratégica do Governo ucraniano numa nota publicada no Telegram, citando a Administração Militar da região.

Esta onda mais recente de ataques pode estar relacionada com uma retaliação das autoridades russas, que acusaram Kiev de ser responsável pela explosão de dois 'drones' contra o Kremlin e que, alegadamente, tinha como objetivo assassinar o Presidente russo, Vladimir Putin.

A cidade de Kiev é atacada frequentemente pela Rússia com 'drones' suicidas de origem iraniana, mas estas ofensivas costumam acontecer de madrugada e não à tarde, como aconteceu foi o caso desta quinta-feira.

