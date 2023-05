Um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, a região norte de Ishikawa, no Japão.

De acordo com as autoridades do país, citadas pela imprensa internacional, não foi emitido qualquer alerta de tsunami.

O sismo ocorreu às 14h42 (6h42, em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros.

Os comboios estão suspensos entre as cidades de Nagano e Kanazawa.

Os comentários estão desactivados.