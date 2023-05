Seca já afeta 40% do território do país

A ministra da Agricultura e Alimentação revelou, esta segunda-feira, que já assinou o despacho no qual reconhece a situação de seca em 40% do território nacional, no sul do país.

O documento foi assinado ainda antes de o ministério ter recebido os dados do IPMA a dar conta de que "nos últimos dois meses não houve chuva", que se registaram "três ondas de calor durante o mês de abril" e que têm estado "temperaturas médias e máximas bem acima do normal".

"Isso permite-nos, junto da Comissão Europeia, dizer que estamos em situação de seca", sublinhou Maria do Céu Antunes, à margem do leilão das primeiras cerejas do Fundão.

A ministra explicou ainda, citada pela agência Lusa, que o despacho permite "acionar um conjunto de medidas no âmbito dos apoios aos agricultores".

