Morreu Rita Lee, a voz do Brasil

A lenda da música brasileira, Rita Lee, considerada uma das maiores cantoras e compositoras deste país, morreu, na noite de segunda-feira, aos 75 anos, em São Paulo, revelou a sua famíilia.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, pode ler-se num comunicado enviado pela família da cantora.

O velório da cantora acontecerá em cerimónia aberta ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, esta quarta-feira, das 10h às 17h, pode ler-se no mesmo comunicado, citado pela CNN Brasil.

“De acordo com a vontade de Rita, o seu corpo será cremado. A cerimónia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, concluiu o comunicado.

A artista, que, em 2021, foi diagnosticada com cancro do pulmão e que lutava contra a doença deste então, tendo realizado tratamentos de imunoterapia e radioterapia, algo que levou o filho, Beto Lee, a afirmar, em abril de 2022, que esta se encontrava recuperada.

Contudo, em fevereiro deste ano, Rita teve de ser internada novamente devido ao agravamento do estado de saúde.

“Como qualquer pessoa que passou ou passa por um tratamento oncológico, internamentos para exames ou avaliações podem ser necessárias”, explicou, na altura, o marido, Roberto de Carvalho, acrescentando, dias depois, que a cantora estava “a recuperar”.

Rita Lee Jones nasceu no dia 31 de dezembro de 1947, em São Paulo, filha do dentista Charles Fenley Jones, descendente de imigrantes norte-americanos, e da pianista Romilda Padula Jones, filha de imigrantes italianos.

Ao longo da sua carreira, que teve início dos anos 1960, a cantora tornou-se uma das mais aclamadas artistas a emergir do Brasil, tanto em nome próprio como nos grupos onde emprestou a sua voz, nomeadamente, Os Mutantes ou os Tutti Frutti.

A cantora foi ainda uma defensora da liberdade, dos direitos das mulheres e dos animais, tendo chegado a ser detida durante a ditadura militar brasileira.

Rita Lee deixa três filhos, Beto, João e Antônio, e uma neta, Izabella.

