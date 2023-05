Geórgia acusa Rússia de provocação

Putin, assinou dois decretos que deixam de obrigar vistos para cidadãos da Geórgia e que levantam a proibição, de 2019, de voos diretos para este país do sul do Cáucaso





A Presidente da Geórgia, Salomé Zurabishvili, descreveu como provocação a decisão de Vladimir Putin de restabelecer o regime de isenção de vistos para os georgianos e os voos diretos entre os dois países.

Putin, assinou dois decretos que deixam de obrigar vistos para cidadãos da Geórgia e que levantam a proibição, de 2019, de voos diretos para este país do sul do Cáucaso. Segundo estas novas regras, que entram em vigor a partir de 15 de maio, os cidadãos georgianos poderão entrar na Rússia sem visto, a não ser que entrem na Rússia para trabalhar ou para permanecer por mais de 90 dias.

" A restauração da comunicação aérea direta e a eliminação de vistos são inaceitáveis para a Geórgia enquanto a Rússia continuar a agressão contra a Ucrânia e a ocupação dos nossos territórios. Trata-se de uma nova provocação russa", escreveu Zurabishvili no Twitter.

Para além desta regra, um outro decreto assinado por Putin levanta a suspensão de voos diretos para a Geórgia que a Rússia tinha imposto unilateralmente em 2019.

Segundo o Ministério dos Transportes da Rússia, as companhias aéreas do país preparam-se para realizar sete voos semanais de ida e volta entre Moscovo e Tbilisi e a Associação de Operadores Turísticos Russos (ATOR) indicou que os voos podem ser retomados já no final deste mês, se as autoridades georgianas mostrarem o seu acordo.

Putin proibiu os voos de empresas russas para a Geórgia em junho de 2019, quando as tensões entre os dois países se agravaram, após os protestos em massa que eclodiram na nação caucasiana, depois de uma visita de um grupo de deputados russos.

