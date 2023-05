(R)Evoluções Regulamentares

por Paulo de Mariz Roseira

Diretor Jurídico da Liga Portugal

A preparação do caminho da centralização dos direitos audiovisuais dos campeonatos profissionais do futebol português – e, aqui, o qualificativo nacional é quase redundante, na medida em que inexiste outro campeonato europeu de relevo que ainda não tenha feito esse percurso – tem exigido à Liga Portugal o desenvolvimento de novas competências, em particular comerciais e jurídicas, relacionadas com a negociação de direitos dessa natureza.

Antecipando o processo, que terá de estar concluído em 2028, a Liga Portugal usou a única competição que comercializa centralizadamente para ensaiar a venda internacional desses direitos. Um desígnio bem-sucedido, que nos levou a negociar, redigir e concluir diversos contratos internacionais de cedência de direitos audiovisuais, abrindo caminho à transmissão televisiva da final four da Allianz CUP em mais de 130 países e territórios, desde a África do Sul ao Zimbabwe, passando pelos Estados Unidos, Canadá, Israel, a generalidade da América Latina e diversos PALOP.

O próximo marco jurídico deste trajecto será a apresentação, que aguardamos com elevada expectativa, dos regulamentos Audiovisual e de Controlo Económico. Pensados pela equipa da Liga Centralização dedicada a esse fim, importará um interessante exercício de articulação com os atuais e futuros regulamentos administrativos da Liga Portugal.

Também os futuros. Porquanto, num ano em que a Direção Executiva irá propor, à Direção de Pedro Proença, alterações circunscritas ao Regulamento das Competições, et pour cause, temos já o fito na época desportiva da (r)evolução global dos regulamentos.

2023-24 perspectiva-se como a época da mudança do futebol profissional para o seu novo edifício-sede, mas também como aquela em que receberemos o projeto de reformulação do edifício jurídico da Liga Portugal, dos Estatutos aos regulamentos das competições que lhe estão legalmente atribuídas, escutados os clubes, a Federação da modalidade e as associações de classe.

