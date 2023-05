Festival Mental no São Jorge

Desde sexta-feira, e até 26 de maio, decorre, no Cinema São Jorge, a sétima edição do Festival MENTAL – Cinema, Artes e Informação, iniciativa cultural dedicada à saúde mental com uma programação que abordará os temas da Inteligência Artificial, demências e a relação entre trabalho e desporto. Segundo a organização, o festival pretende «trazer para a discussão pública e diminuir o estigma de um tema cada vez mais premente: a saúde mental».

Durante estes dias, o público terá oportunidade de assistir e participar em tertúlias, ver cinema – numa mostra internacional de curtas e longas-metragens –, assistir a teatro, dança, concertos e ainda atividades ao ar livre.

Entre as iniciativas propostas este ano estão a peça de teatro Maré Alta, pelo Grupo de Teatro Terapêutico da Unidade W+, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a performance 2, pelo Núcleo de Dança Terapia do Hospital Psiquiátrico de Lisboa.

Nesta sétima edição, haverá debates sobre Inteligência Artificial e sobre demências e trabalho.

Com o objetivo de chegar a mais públicos, o festival estará na Quinta das Conchas e dos Lilases, com atividades de artes e natureza para crianças e passeios de bicicleta para os mais velhos. Além do parque Quinta das Conchas e Lilases e do cinema São Jorge, o festival passa ainda pelo Espaço Atmosfera M e pelo clube Ferroviário.

Os comentários estão desactivados.