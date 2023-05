Casal sem-abrigo morre em incêndio no Seixal

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas em 30 minutos e encontraram os corpos no local, um antigo colégio na Rua 25 de Abril.





Uma mulher de 47 anos e um homem de 52 morreram, na manhã deste domingo, num incêndio urbano no Seixal, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o casal, ao que tudo indica sem-abrigo, dormia num edifício devoluto onde deflagrou um incêndio perto das 6h.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas em 30 minutos e encontraram os corpos no local, um antigo colégio na Rua 25 de Abril.

O irmão da mulher, informou aos bombeiros que o casal era sem-abrigo e que a irmã e o cunhado estariam no interior, alertando ainda para o facto de o carro da vítima estar estacionado no exterior, perto do edifício onde deflagraram as chamas.

No local estiveram 16 elementos e oito veículos dos Bombeiros Mistos da Amora, PSP, Serviço Municipal de Proteção Civil e EDP.

A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar as causas do incêndio.

