Primeiro-ministro da Grécia quer novas eleições para conquistar maioria absoluta

O líder do partido conservador Nova Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, expressou, esta segunda-feira, vontade de realizar eleições antecipadas, no dia 25 de junho, com o objetivo de obter uma maioria absoluta.

O novo primeiro-ministro venceu as eleições no passado domingo, mas não foi suficiente para obter mais de 50% dos votos e e conseguir formar um governo sozinho, conseguindo apenas 40,8% dos votos, de acordo com os resultados finais.

Durante um encontro com a Presidente da República, Katerina Sakellaropoulou, Mitsotakis propôs que as eleições ocorram o mais rapidamente possível, especificamente em 25 de junho, de acordo com a agência francesa AFP.

O principal opositor, o partido Syriza, liderado pelo ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras, sofreu uma derrota significativa com apenas 20% dos votos, enquanto o partido social-democrata Pasok-Kinal ficou em terceiro lugar, com 11,5%.

