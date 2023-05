5G. Anacom contabiliza quase 7.000 estações em 99% concelhos do país

O número de estações de base 5G instaladas em Portugal, no final do primeiro trimestre deste ano, ascendia a 6.992, distribuídas por 305 concelhos (99% do total) e por 1.705 freguesias (55%), revelou a Anacom.

Assim, "no final do 1.º trimestre de 2023, de acordo com a informação reportada à Anacom, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 6.992 estações, distribuídas por 305 concelhos (99% dos concelhos no país) e por 1.705 freguesias (55% das freguesias no país)".

O regulador deu ainda conta de que "o número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 12%", incluindo "freguesias de baixa densidade com estações 5G (mais 16%), correspondendo a 458 novas estações" e "freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 3%), com mais 46 novas estações".

"A NOS mantém-se como o operador que até à presente data instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela Meo", indicou a Anacom, detalhando que, "no que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, a NOS cresceu 13% (+392 estações), a Vodafone 36% (+648 estações) e a Meo 10% (+110 estações)".

Na mesma nota, a Anacom disse que "a área total das freguesias onde não existem estações 5G representa 40% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 12% da população nacional".

O regulador disse ainda que "se for tomado como referência o sistema hierárquico de divisão do território em regiões NUTS III, verifica-se que para as unidades administrativas Douro, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa, Médio Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, o número de estações de base 5G continua a ser significativamente menor do que aquele que existe nas restantes regiões do país".

O regulador disse ainda que, "da análise efetuada, verifica-se que uma expressiva maioria das estações 5G (63% do total, correspondendo a 4.417 estações) localiza-se em áreas predominantemente urbanas", sendo que "cerca de 15% (1.038 estações) estão instaladas em áreas mediamente urbanas e 22% (1.537 estações) em áreas predominantemente rurais, representando um aumento das estações nestes dois últimos tipos de áreas desde o final de 2022".

O regulador destacou que "tendo por base o mapeamento dos territórios de baixa densidade" se verifica "que a grande maioria das estações 5G se encontra instalada em freguesias que não são de baixa densidade (4.685 estações, 67% das estações), sendo que cerca de 74% das freguesias que não são de baixa densidade já dispõe de pelo menos uma estação 5G".

Por sua vez, "apenas 26% do total de estações (1.831 estações) estão instaladas em freguesias de baixa densidade", destacou.

