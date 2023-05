Robert de Niro: Nunca é tarde para ter mais um filho

Do suspense ao mistério, da ação à comédia, faz-nos sentir tudo e mais alguma coisa através das personagens a que dá vida desde 1973. Norte-americano descendente de italianos, irlandeses, alemães e holandeses, com o passar dos anos Robert de Niro foi conquistando não só o público, como inúmeros prémios que não deixam dúvidas acerca da sua genialidade enquanto ator e, mesmo com os seus 79 anos, não para de surpreender.

Ao seu talento e devoção pela sétima arte, junta-se a sua crença inabalável naquilo que faz : «Os personagens que eu interpreto são reais, portanto possuem o direito de serem retratados tanto quanto qualquer outro personagem», defende. De Niro acredita que «parar é morrer» e por isso não quer ouvir falar de reforma. «Teremos tempo para descansar quando estivermos mortos», afirma.

E aquilo que é válido para a sua carreira também se aplica à sua vida pessoal. Durante uma entrevista ao programa Entertainment Tonight Canada, do canal GlobalTV, onde foi promover o seu mais recente projeto, a comédia About My Father – realizado por Laura Terruso, o filme conta também no elenco com Leslie Bibb, David Rasche e Kim Cattrall –, o ator norte-americano voltou a surpreender. A dada altura a apresentadora Brittnee Blair afirma: «Eu sei que tem seis filhos». Mas, de imediato, o entrevistado corrige: «Sete, na verdade. Acabei de ter um bebé».

Recorde-se que o artista tem dois filhos com a sua primeira mulher, a atriz Diahnne Abbott – Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46. Em 1995, teve mais dois filhos, os gémeos Julian e Aaron, com a namorada Toukie Smith. No segundo casamento, com Grace Hightower, teve Elliot, de 25 anos, e Helen, de 11 anos.

Apesar de não ter adiantado quem é a mãe da bebé, tudo parece indicar que se trate de Tiffany Chen, instrutora de artes marciais. O ator e Chen foram fotografados pela primeira vez em 2021, três anos após o fim do casamento entre De Niro e Grace Hightower.

Durante a antestreia de About my Father, no passado dia 9 de maio, a atriz canadiana Kim Catrall ter-se-á mostrado feliz pelo colega: «Deus o abençoe. A companheira dele, Tiffany, é uma mulher tão bonita. Veio ao set uma vez com a família para assistir às filmagens, é linda e um doce. Estou feliz pelos dois».

Um pai amoroso mas severo

Questionado por Brittnee Blair sobre qual o tipo de relação que tem com os filhos, o ator afirmou acreditar ser «amoroso» com eles, o que não invalida às vezes ter de ser «severo». Decididamente, não se considera um «pai porreiro», tal como a sua última personagem. «Não há como evitá-lo com crianças. Eu não gosto de ter de estabelecer regras e coisas assim. Mas, às vezes, não temos escolha», explicou. «Acho que qualquer pai dirá a mesma coisa. Queremos sempre fazer as coisas certas e dar-lhes o benefício da dúvida, mas nem sempre conseguimos».

Sobre esta nova fase da sua vida, o artista admite estar «bem». «Os meus filhos às vezes discordam de mim, mas são respeitosos. A minha filha que tem 11 anos às vezes porta-se mal e eu sou obrigado a chatear-me. Claro que eu a adoro», contou. Com a nova bebé será «a mesma coisa», apesar de «ser sempre diferente».

Poucos dias depois da revelação, a apresentadora Gayle King, do programa CBS Mornings, que o havia entrevistado dois dias antes do ET Canada, partilhou a primeira foto e o nome da bebé : Gia Virginia Chen De Niro. A apresentadora conseguiu que a fotografia fosse enviada para si, depois de ter interrogado o ator acerca do porquê de não ter feito a revelação na sua entrevista e apenas ter falado no assunto dois dias depois. Para a compensar, o ator resolveu que seria King a apresentar a recém-nascida ao mundo.

De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, de 2018, que analisou mais de 40 milhões de nascimentos, bebés nascidos de pais com «idade paterna avançada» (acima de 35 anos) correm maior risco de problemas como baixo peso, autismo ou nascimento prematuro.

Segundo a BBC, além disso, a cada ano que passa, os espermatozoides sofrem baixas significativas na quantidade e na qualidade — o que pode dificultar as tentativas de gerar um descendente.R

