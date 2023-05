O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho participa numa nova música do cantor angolano Scró Que Cuia e o videoclipe já conta com milhares de visualizações.

O vídeo do tema de kuduro "Castigo" foi publicado no YouTube na segunda-feira e tem sido muito partilhado nas redes sociais.

Recorde-se que Bruno de Carvalho já se tinha lançado no mundo da música como DJ.

Os comentários estão desactivados.