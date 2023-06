Alojamento local. JMJ está a provocar aumento de preços em agosto superior a 100%

A Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto, está já a provocar um aumento de 100% nos preços na primeira semana de agosto. Esta é uma das principais conclusões da GuestReady, que procurou encontrar os momentos mais rentáveis para o AL em 2022 e previsões para 2023, enumerando os eventos que ajudam a equilibrar o calendário da procura ao longo do ano.

“Em média, os proprietários nas cidades com mais eventos, como Porto e Lisboa, podem aumentar os seus rendimentos anuais em mais de 10% apenas com uma boa gestão de calendário. Em determinados anos, como 2023 com as JMJ em Lisboa, é possível um aumento ainda maior dos rendimentos. Estimamos que este ano os anfitriões de Lisboa vejam um aumento nos seus rendimentos de mais de 15%”, defende Rui Silva, Managing Director da GuestReady em Portugal.

A WebSummit foi o evento que levou a uma maior procura do alojamento local em Lisboa em 2022, com destaque para as zonas do Parque das Nações e da Baixa. Segundo as conclusões, a cimeira arrecadou estadias com uma média de quatro noites, tendo a GuestReady registado um aumento de preços superior a 80%, elevando os preços por noite até aos 500 euros na capital.

O segundo evento a mostrar maior procura foi o Primavera Sound, concentrando portugueses e estrangeiros no Porto, levando a cidade a atingir uma ocupação de praticamente 100% durante o fim de semana do festival, com preços cerca de 50% mais caros. “A GuestReady prevê um impacto semelhante no mercado da invicta em 2023, com o festival a decorrer no início de junho, no fim de semana de 7 a 10”, detalha.

Em terceiro lugar está o Rock in Rio que gerou uma semana inteira de elevada ocupação, provocando um aumento geral de preços na ordem dos 35%. A GuestReady chegou a registar uma ocupação de praticamente 100% em Lisboa na noite de atuação de Anitta.

“E apesar de o Rock in Rio não se repetir em Lisboa em 2023, NOS Alive, MEO Kalorama, SuperBock Super Rock e MEO Marés Vivas já têm datas marcadas, com a GuestReady a prever um impacto semelhante na procura e ocupação de alojamentos”, diz ainda a empresa.

Além destes eventos pontuais, há ainda momentos-chave recorrentes em todo o território nacional que também levam a um aumento da procura e a um aumento generalizado dos preços dos alojamentos. Nesta categoria, contam-se os feriados nacionais e fins de semana prolongados e também as celebrações e festas locais.

“A semana da Páscoa, o mês de agosto e a Passagem de Ano são os eventos que geram sempre maior procura no nosso país,” detalha Rui Silva. Neste top 3, destaca o fim de semana prolongado da Páscoa que já em 2023 teve tanta procura que levou os preços a ultrapassar o dobro do habitual para o mês de abril.

