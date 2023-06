Elliot Page teve relacionamento com Kate Mara enquanto esta namorava Max Minghella

A confissão é feita pelo próprio, no seu novo livro de memórias, intitulado de “Pageboy”, a que a revista People teve acesso.





Elliot Page teve um relacionamento com Kate Mara enquanto esta namorava com o ator Max Minghella. A confissão é feita pelo próprio, no seu novo livro de memórias, intitulado de “Pageboy”, a que a revista People teve acesso.

“A primeira pessoa por quem me apaixonei, depois de o meu coração ter sido partido, foi Kate Mara”, escreve o ator. “Ela tinha um namorado na época, o adorável e talentoso Max Minghella.”

A relação aconteceu na época de gravações do filme “X-Men: Days of Future Past”, que foi para as salas de cinema em 2014.

Recorde-se que no início de dezembro, de 2021, a estrela de Juno e The Umbrella Academy, até então conhecida como Ellen Page, publicou uma carta nas redes sociais, onde afirmava que se identificava como homem. Deste então tornou-se num dos rostos da luta pelos direitos da comunidade LGBTI+ e foi o primeiro homem trans a aparecer na capa da revista Time.

