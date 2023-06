Novo despertar do Kilauea

O Havai está em fogo com a entrada em erupção do vulcão Kilauea, considerado o mais ativo do mundo.

É a segunda vez este ano que da enorme cratera saem magma, partículas incandescentes e cinza vulcânica, que se espalham pelo chão num cenário verdadeiramente espetacular.

A anterior erupção começou em janeiro e durou 61 dias.

O observatório que acompanha a dinâmica do vulcão informou que a erupção está confinada ao Parque Nacional de Vulcões do Havai, não constituindo uma ameaça para a vida humana, nem para áreas povoadas.

