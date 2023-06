Algarve. Hotelaria com maior taxa de ocupação de maio em 22 anos

O Algarve superou, em maio, os valores registados para a taxa de ocupação quarto desde 2001, tendo contado com uma taxa de ocupação quarto de 72,7%, 2,8pp (pontos percentuais) acima da verificada em 2019 e 5,1pp acima da verificada em maio de 2022.

Os dados provisórios são da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que acrescenta que, face ao mesmo mês de 2019, os mercados que mais contribuíram para a subida verificada foram o irlandês com +2,6pp e o norte americano com +0,7pp.

O mercado alemão, com -1,3pp e o nacional, com -1pp, foram os que mais contrariaram a subida verificada face a maio de 2019.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face a 2019 ocorreram nas zonas de Tavira (+8,7pp) e Lagos / Sagres (+2,4pp). Albufeira, a principal zona turística, registou uma descida de -2,4pp (-3,1%) face a maio de 2019.

