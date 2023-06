Mulher encontrada morta à facada na própria casa

Uma mulher, de 73 anos, foi encontrada morta, esta sexta-feira, na casa onde residia em Almada. O corpo apresentava sinais de violência.

A família da vítima estranhou a ausência da mulher e deu o alerta junto das autoridades que acabaram por recorrer aos bombeiros para arrombarem a porta da habitação ontem à noite.

No interior da casa encontraram a mulher já cadáver e com vários sinais de agressão com arma branca, segundo o Correio da Manhã.



A mulher vivia com uma familiar, que de momento está em paradeiro desconhecido.



A Polícia Judiciária de Setúbal assumiu a investigação do caso, e o corpo foi levado para a morgue do Hospital Garcia de Orta.

