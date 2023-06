JMJ. Intervenção em escultura de João Cutileiro vai custar 100 mil euros

A Câmara Municipal de Lisboa vai gastar cerca de 100 mil euros com a conservação e restauro da escultura de João Cutileiro instalada no topo do Parque Eduardo VII, Lisboa, em 1997. O monumento de Evocação ao 25 de Abril, que tem como elemento principal um obelisco de seis metros de altura, será intervencionado devido à realização da Jornada Mundial da Juventude, que terá um dos seus palcos naquele local.

Os trabalhos de restauro foram adjudicados pela Câmara Municipal de Lisboa à empresa Monumenta - Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, por um preço contratual de 98 551,22 euros (acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz cerca de 121 mil euros no total). O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias.

O contrato por ajuste direto, que tem em vista a “aquisição de serviços para a intervenção no Cravo e Colunas da Escultura de João Cutileiro”, foi firmado a 4 de abril deste ano, mas apenas foi publicado no portal Base cerca de dois meses mais tarde, no passado dia 5 de junho.

De acordo com o previsto no contrato, 40% do valor (39420 euros) será pago “após a desmontagem cuidadosa das peças, o qual se prevê ocorrer a partir de junho de 2023”. O remanescente (59130 euros) será pago “com a remontagem das peças em conformidade com o original, o que se prevê ocorrer a partir de agosto de 2023”.

Segundo o documento disponível no portal Base, a desmontagem do Cravo e Colunas da escultura “deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias contados da data de notificação da decisão de adjudicação”. Já a sua remontagem “deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias contados da data de notificação da decisão de adjudicação”.

Numa das cláusulas do contrato, a Câmara Municipal de Lisboa justifica que a intervenção no Cravo e Colunas da Escultura de João Cutileiro é “imprescindível” para a implementação da Jornada Mundial da Juventude no Parque Eduardo VII.

