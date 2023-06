Representante russo admite perda de localidade em Zaporíjia

O presidente do movimento Juntos com a Rússia em Zaporijia afirmou que a artilharia russa estava a bombardear o inimigo para o impedir de se entrincheirar na localidade.





A contraofensiva ucraniana levou o representante da Rússia em Zaporijia, Vladimir Rogov, a reconhecer a perda do "controlo operacional" de uma povoação desta zona.

"Enchendo os acessos e os subúrbios ocidentais de Pyatijatki com os cadáveres de centenas dos seus militares, o inimigo conseguiu tomar o controlo operacional", escreveu Rogov no Telegram.

O presidente do movimento Juntos com a Rússia em Zaporijia afirmou que a artilharia russa estava a bombardear o inimigo para o impedir de se entrincheirar na localidade e acrescentou que as tropas ucranianas, caso consigam impor-se em Pyatijatki e receberem reforços, o próxima alvo será Zherebianki, local de onde poderão iniciar uma ofensiva contra a cidade de Vasilivka..

O Ministério da Defesa russo não confirmou a perda de Pyatijatki no relatório diário de domingo, mas reconheceu que os combates mais intensos estavam a ocorrer na frente de Zaporijia.

