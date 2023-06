Fidelidade aposta na Inovação com 6ª edição do Protechting

A nova edição do programa de inovação aberta da Fidelidade, Fosun e do Hospital da Luz vai focar-se em soluções ligadas à sustentabilidade, em especial nas áreas de tecnologias de seguros e de saúde.





A sexta edição do Protechting foi anunciada, dia 22, no Hub Creativo do Beato, em Lisboa, e as candidaturas estão abertas até dia 25 de agosto.

Através deste programa internacional para a inovação, os promotores da iniciativa prometem impulsionar o crescimento de start-ups inovadoras e fomentar o empreendedorismo como peça essencial na construção das sociedades do futuro. A Fidelidade conta com o apoio da Fábrica de Startups e da Shilling e Big Start Ventures, como parceiros de venture capital, para facilitar o acesso a recursos essenciais para a evolução e concretização de ideias de negócio.

Para Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, «o Protechting 6.0 vem reforçar e consolidar a nossa aposta na inovação, desta vez tendo a sustentabilidade como um pilar transversal a todo o programa, de forma a captarmos oportunidades de colaboração e crescimento do negócio da Fidelidade com startups de todo o mundo com projetos inovadores, disruptivos e sustentáveis». Segundo Li Haifeng, presidente da Fundação Fosun, «as últimas cinco edições do Protechting têm trazido importantes resultados para os negócios e a vida das famílias. Este ano, reforçamos o nosso posicionamento como agente de inovação próximo das startups capazes de oferecer soluções que respondam aos desafios dos consumidores e das empresas».

As startups que participarem neste programa terão contacto com players internacionais de referências nas áreas de seguros e saúde, para o desenvolvimento de projetos-piloto. O Protechting já estimulou o desenvolvimento de mais de 40 projetos-piloto e cinco acordos comerciais, nas últimas cinco edições. Além dos principais promotores, a sexta edição conta também com ao apoio da Fidelidade Angola, França, Espanha, Moçambique, Macau; Alianza (Bolívia e Paraguai); Garantia (Cabo Verde); FID Seguros (Chile) e La Positiva (Peru).

No evento em Lisboa, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, afirmou que, «nesta 6. edição do Protechting, assumimos mais uma vez o papel de principal parceiro de Healthtech. Estamos focados em praticar uma medicina de excelência, melhorar a experiência dos nossos doentes e em responder às suas necessidades, através de novas soluções e ferramentas digitais inovadoras, em estreita colaboração com as startups».

António Lucena de Faria, CEO da Fábrica de Startups, afirmou: «É com grande entusiasmo que embarcamos pela primeira vez nesta jornada do Protechting 6.0 enquanto parceiros estratégicos, contribuindo com a nossa extensa experiência para o sucesso do programa e preparados para marcar a diferença na gestão de inovação colaborativa». Miguel Abecasis, membro da comissão executiva da Fidelidade, adiantou que, «ao proporcionarmos um espaço para as startups e empreendedores apresentarem as suas ideias e projetos, o Protechting abre portas para a colaboração e co-criação e para o estabelecimento de parcerias estratégias que possam contribuir para alavancar a nossa oferta, bem como criar novas soluções que criem valor para os nossos clientes».

