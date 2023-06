Rússia está a reduzir presença em central nuclear

A Rússia está a reduzir a presença na central nuclear de Zaporíjia, informaram as autoridades ucranianas.

Esta informação é divulgada cerca de uma semana após o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter alertado que as forças russs planeavam um "ato terrorista" naquelas instalações.

O gabinete de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que, "de acordo com os dados mais recentes, o contingente de ocupação está a retirar-se gradualmente do território da central nuclear de Zaporíjia".

"Entre os primeiros a deixar a estação estavam três funcionários da Rosatom, que administravam as ações dos russos. Os funcionários ucranianos que assinaram um contrato com a Rosatom também foram aconselhados a sair", divulgaram as autoridades ucranianas, através do Telegram, referindo ainda que "as instruções que lhes deram indicam que devem sair antes de dia 05 de julho".

Estes revelam também que "o destino pretendido é o território da Crimeia ocupada", reforçando que entre os que abandonaram o local encontram-se vários altos funcionários.

"Além disso, o número de patrulhas militares está a diminuir gradualmente no território da central e na cidade satélite de Energodar", referem.

Os comentários estão desactivados.