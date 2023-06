Padrão dos Descobrimentos vai passar a ser monumento

Com o anúncio publicado em Diário da República na quarta-feira, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abriu o processo de classificação do Padrão dos Descobrimentos (PD), incluindo a Rosa-dos-Ventos, na zona de Belém, em Lisboa.

O Padrão dos Descobrimentos não é um monumento nacional, nem mesmo de interesse público e a obra foi vandalizada, pelo menos, duas vezes nos últimos três anos.

A mais recente aconteceu na semana passada, felizmente com pichagens de dimensão reduzida que não provocaram danos.

