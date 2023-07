Piloto holandês de 18 anos morre após despiste em prova na Bélgica

O jovem piloto holandês Dilano Van't Hoff, de 18 anos, morreu, este sábado, num acidente no circuito belga de Spa-Francorchamps, durante a segunda corrida da Fórmula Regional Europeia.

O piso estava molhado e Dilano Van't Hoff despistou-se o piloto Adam Fitzgerald não conseguiu impedir a colisão.



A equipa MP Motorsport, a que pertencia o jovem piloto, já emitiu um comunicado.

"Estamos arrasados ​​com a perda de um dos nossos mais brilhantes talentos holandeses, que trouxe tanta energia para nossa equipa durante os anos em que correu connosco. Dilano faz parte da nossa família de pilotos desde sua estreia no automobilismo com a MP em 2021”, lê-se na nota da MP Motorsport, partilhada no Instagram, onde também deixa condolências à família do jovem.

