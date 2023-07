Um português das arábias

Brasília já é a terceira cidade em população do Brasil. Perto de três milhões de habitantes. O Rio com seis e São Paulo com 11.





A rede de fast food Habib’s tem mais de 300 pontos de venda pelo Brasil, sendo que mais de meia centena em shoppings. O empresário é Alberto Saraiva, um português da Beira – Velosa, que veio com um ano de idade com o pai para São Paulo. Com a morte deste, em assalto a sua padaria, assumiu o negócio, inaugurou o primeiro ponto de venda de comida árabe, com espaço para as famílias e crianças. O sucesso o fez abrir o segundo e, a partir de 1988, não parou de crescer. Além das lojas e da cozinha industrial, possui outros negócios, como fábrica de pão árabe, e emprega mais de 20 mil trabalhadores. Aos 70 anos, anunciou que vai abrir mais 50 lojas até o final do próximo ano. Apesar de vender 500 milhões de esfihas, em mais de dez sabores, por ano, e 200 milhões de kibes, a rede não nega sua origem lusitana e vende pastel de nata e bolinho de bacalhau. O faturamento estimado é de mais de 600 milhões de euros este ano. Ou seja, é mais um caso de sucesso de português no mundo brasileiro dos negócios.

VARIEDADES

• Brasília já é a terceira cidade em população do Brasil. Perto de três milhões de habitantes. O Rio com seis e São Paulo com 11. A população do Brasil fechou em 203 milhões, um pouco menos do que estimado.

• Indústria automobilística em crise. A Volks suspendeu as atividades por dez dias em três de suas fábricas. A GM deu férias a mil trabalhadores e a Renault diminuiu um turno. Motivo: vendas fracas.

• Diplomatas não gostaram da iluminação com tons do arco-íris no dia do Orgulho Gay no Palácio Itamaraty, em Brasília. O Palácio do Planalto também recebeu a mesma decoração.

• A última loja da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em São Paulo, fechou suas portas. O grupo Leitura, de Minas Gerais, pode assumir o tradicional espaço.

• O Presidente Lula não esconde seu inconformismo em não poder socorrer efetivamente a Argentina. Seus ministros têm desaconselhado o aporte financeiro diante das necessidades do setor produtivo nacional.

• O aumento da mistura do biodiesel de 10% para 12% animou o setor e a promessa de chegar a 16% até 2026 retira das gavetas projetos de expansão da produção.

• O centenário do Copacabana Palace será marcado por um megashow para o público, na praia em frente ao hotel, dia 26 agosto. Espetáculo com iluminação inédita no país, vai ter música e a presença de várias escolas de samba.

• O relevante bar e restaurante Guimas, na Gávea, no Rio de Janeiro, vai ter uma filial em Cascais. Filhos do intelectual português Domingos Mascarenhas, que foi adido cultural na cidade e retornou com o 25 de Abril, permaneceram no Rio e abriram a casa que é sucesso há décadas. Agora, a neta Domingas vai tomar conta da filial portuguesa. O Guimas é ponto de encontro de pessoal ligado ao meio artístico e cultural, arquitetos e jornalistas.

• Sucesso o Festival Internacional de Harpa, do projeto Música no Museu, em cinco capitais, com a presença da portuguesa Leonor Maia. Em agosto e setembro o festival estará em cidades europeias, entre as quais Lisboa, Porto e Coimbra.

• Condenado a perda de seus direitos políticos por oito anos, Bolsonaro ainda tem pela frente meia dúzia de processos, cujas peças de acusação são gravações de declarações negacionistas ou ofensivas a pessoas e instituições. Embora com expressiva popularidade, o ex-Presidente tem poucos apoiadores de qualidade. Vai ter condenações a multas e talvez até uns dias na prisão.

Rio de Janeiro, julho de 2023

