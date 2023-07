Líder das forças armadas da Ucrânia admite ataques na Rússia

Numa entrevista publicada este sábado, o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhny, reconheceu que aconteceram ataques em solo russo.

"Não é um problema nosso e somos nós que decidimos como matar o inimigo. É possível e necessário matar no seu território quando estamos em guerra", disse o chefe das Forças Armadas, numa entrevista publicada para o The Washington Post.

Zaluzhny acrescentou também que todo o armamento utilizado nestas ações militares em solo russo é ucraniano e não o que foi entregue pelos seus aliados, uma vez que este foi enviado na condição de não ser utilizado para atacar o território russo.

"Caso os nossos parceiros estejam preocupados com o facto de estarmos a utilizar as suas armas, digo-vos que estamos a utilizar as nossas próprias armas (...) Porque é que temos de pedir autorização a alguém para salvar o meu povo através de ações em território inimigo", reforçou o ucraniano..

