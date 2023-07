Navio de cereais continha vestígios de explosivos, revela Kremlin

Esta notícia foi avançada pelo Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia, que reportaram que o incidente aconteceu quando o navio navegava da Turquia para Rostov-on-Don, no sul da Rússia, "para recolher uma carga de cereais".





A Rússia impediu a passagem de um navio estrangeiro, que deveria recolher cereais, depois de terem detetado vestígios de explosivos no porão.

Esta notícia foi avançada pelo Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia, que reportou que o incidente aconteceu quando o navio navegava da Turquia para Rostov-on-Don, no sul da Rússia, "para recolher uma carga de cereais".

As autoridades russas negaram a passagem do navio pelo Estreito de Kerch, entre os mares Negro e de Azov, e acrescentaram que os alegados vestígios de explosivos, "também foram identificados sinais de manipulação externa dos elementos estruturais do cargueiro", segundo o FSB.

"As circunstâncias acima descritas indicam que um navio civil estrangeiro pode ter sido utilizado para entregar explosivos à Ucrânia", afirmou o FSB, segundo a agência espanhola EFE.

Estes vestígios foram detetados durante uma inspeção de controlo realizada pelo FSB aos navios que passam pelo Estreito de Kerch para prevenir ações terroristas e garantir a segurança da navegação.

"Foi decidido proibir o navio de passar (...) pelo Estreito de Kerch e também a sua posterior partida para águas além do mar territorial da Federação Russa", informou o serviço de segurança.

Na semana passada, a Rússia anunciou que iria suspender os acordos de exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos.

