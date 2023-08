Parlamento da Ucrânia quer impedir eleições em regiões ocupadas

A Rússia fará, no dia 10 de setembro, eleições legislativas, regionais e municipais e que abrangem as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.





O parlamento ucraniano aprovou uma moção que pede aos governos e parlamentos de países estrangeiros para não reconhecerem as eleições que as autoridades russas pretendem realizar nas regiões separatistas parcialmente ocupadas.

O Kremlin alterou o seu sistema eleitoral "numa ferramenta para justificar a agressão armada contra o país vizinho e a legalização da anexação ilegal dos territórios ocupados de forma temporária e para esmorecer a confiança nas instituições democráticas", pode ler-se na moção, em referência às províncias de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.so.

Kiev também pretende que sejam ignoradas as possíveis petições para o envio de observadores aos territórios do leste e sul da Ucrânia sob controlo russo.

Esta moção foi aprovada com os votos a favor de 287 deputados (num total de 403), informou através do canal Telegram o deputado Yaroslav Zheleznyak, do partido Voz.

