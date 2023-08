Ucrânia e Rússia afirmam ter feito progressos na linha da frente

A Ucrânia e a Rússia reivindicaram avanços na linha da frente, com o governo de Kiev a afirmar ter feito progressos no sul, mas a confessar enfrentar resistência no leste, enquanto as autoridades russas revelam ter feito melhorias nas posições na região nordeste do país.

Em Bakhmut, região oriental de Donetsk, as forças ucranianas afirmam que estiveram envolvidas em nove combates nas últimas 24 horas, contudo, reconheceram que "o inimigo resiste ativamente, utilizando a artilharia".

O porta-voz do comando oriental, Serhiy Cherevaty, afirmou que o principal problema para as forças ucranianas era o facto de os russos terem conseguido reunir grandes forças em equipamento e recursos humanos.

"Não estão bem treinados, mas são volumosos na sua composição. Infelizmente, o inimigo ainda tem muita artilharia e munições", disse o porta-voz, que acrescentou que se vive naquela frente da guerra um período de estabilidade, assegurando que as forças ucranianas haverão de vencer e expulsar os russos do território da Ucrânia.

"Estamos a fazê-lo de uma forma ponderada, pragmática e cuidadosa para poupar pessoas e equipamento tanto quanto possível", afirmou Cherevaty.

